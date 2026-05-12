New York: balza in avanti Arista Networks
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che guadagna bene, con una variazione del 3,00%.
La tendenza ad una settimana di Arista Networks è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 137,1 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 142,3. Il peggioramento di Arista Networks è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 133,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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