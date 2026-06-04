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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,59%
Il Dow Jones prende il via a 50.986,1 punti
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04 giugno 2026 - 15.33
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Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,59%, a quota 50.986,1 in apertura.
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