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Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,59%

Il Dow Jones prende il via a 50.986,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio brillante per il Dow Jones, in crescita dello 0,59%
Seduta positiva per l'indice dei colossi americani, che avanza bene dello 0,59%, a quota 50.986,1 in apertura.
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