Milano 17:35
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Dow Jones 20:08
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Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,91% alle 19:30

Il Dow Jones allunga a 50.745,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene il Dow Jones, in crescita dello 0,91% alle 19:30
Risultato positivo dello 0,91% per l'indice del principale listino USA alle 19:30, che continua gli scambi a 50.745,26 punti.
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