New York: amplia l'ascesa Humana

(Teleborsa) - Protagonista la società che offre servizi di assicurazione sanitaria , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,70%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Humana mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,11%, rispetto a +0,64% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di Humana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 356,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 338,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 374,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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