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A New York, forte ascesa per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Lumentum Holdings
Prepotente rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che mostra una salita bruciante dell'11,06% sui valori precedenti.
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