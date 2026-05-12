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A New York corre Humana

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Humana
Prepotente rialzo per la società che offre servizi di assicurazione sanitaria, che mostra una salita bruciante del 5,89% sui valori precedenti.
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