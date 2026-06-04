New York: ingrana la marcia Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la principale compagnia di navigazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,12%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Norwegian Cruise Line Holdings più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Norwegian Cruise Line Holdings . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,41 USD, con il supporto più immediato individuato in area 18,82. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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