New York: acquisti a mani basse su Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per la principale compagnia di navigazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Norwegian Cruise Line Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Norwegian Cruise Line Holdings ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 18,37 USD. Supporto a 17,76. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 18,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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