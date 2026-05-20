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New York: accelera Norwegian Cruise Line Holdings

Migliori e peggiori
New York: accelera Norwegian Cruise Line Holdings
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la principale compagnia di navigazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,53%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Norwegian Cruise Line Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 15,09 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 16,86. Il peggioramento di Norwegian Cruise Line Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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