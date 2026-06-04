New York: pioggia di acquisti su Blackstone

(Teleborsa) - Effervescente il gestore di fondi obbligazionari ad alto rendimento , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,27%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Blackstone subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario di Blackstone si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 113,6 USD. Prima resistenza a 121,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 108,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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