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/ Francoforte: pioggia di acquisti su SAP
Francoforte: pioggia di acquisti su SAP
Migliori e peggiori
,
In breve
19 maggio 2026 - 09.50
Brillante rialzo per la
compagnia software tedesca
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.
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