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Francoforte: pioggia di acquisti su SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su SAP
Brillante rialzo per la compagnia software tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,10%.
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