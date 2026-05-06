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/ Parigi: pioggia di acquisti su Stellantis
Parigi: pioggia di acquisti su Stellantis
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 09.50
Seduta decisamente positiva per la
casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che tratta in rialzo del 3,88%.
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