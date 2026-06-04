New York: pioggia di acquisti su KKR & Co

(Teleborsa) - Effervescente la società di investimento attiva nel private equity e nella gestione patrimoniale e assicurativa , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KKR & Co , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 92,92 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 96,99. Il peggioramento di KKR & Co è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 90,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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