KKR apre sede a Milano guidata da Marco Fontana che si trasferisce da Londra

(Teleborsa) - KKR , colosso statunitense del private equity, ha annunciato l'intenzione di aprire una sede a Milano, rafforzando ulteriormente il proprio impegno di lungo termine in Italia ed espandendo la propria presenza locale. L'ufficio supporterà le attività di investimento della società nei settori del private equity, infrastrutture, real estate, del credito, e soluzioni assicurative, rafforzando al contempo le partnership con i clienti e promuovendo lo sviluppo del segmento "private wealth" in Italia.



Da oltre vent'anni, l'Italia è un mercato molto importante per KKR, con oltre 10 miliardi di euro di capitale investito dal 2005 nei settori del private equity, infrastrutture, real estate e del credito. I più recenti investimenti della società includono FiberCop, la prima rete in fibra ottica "open access" in Europa, Enilive, protagonista nella transizione energetica italiana, e CMC, leader nel packaging sostenibile ed innovativo attraverso soluzioni di robotica.



L'ufficio sarà guidato da Marco Fontana, Partner del team Infrastrutture di KKR, che si trasferirà da Londra. Anche Nicolò Della Casa, Director nel team Private Equity di KKR, si trasferirà a Milano per guidare le attività di Private Equity in Italia.



"L'Italia offre opportunità di investimento significative in ambiti quali le infrastrutture digitali, la transizione energetica e la più ampia trasformazione economica - ha commentato Marco Fontana, Partner, Infrastrutture e Responsabile dell'ufficio di Milano - Siamo orgogliosi di stabilire una presenza a Milano, stiamo costruendo un team con competenze operative sul territorio e solide relazioni con i principali attori del mercato. Essere presenti a livello locale ci consentirà di lavorare più a stretto contatto con aziende, clienti e stakeholder, e di continuare a sviluppare partnership di lungo termine in Italia".



"L'Italia vanta un ecosistema imprenditoriale di straordinaria qualità, caratterizzato da imprese familiari, imprenditori e manager di talento che hanno saputo costruire realtà di eccellenza, spesso con una forte vocazione all'innovazione e una competitività riconosciuta a livello globale - ha aggiunto Nicolò Della Casa, Director e Responsabile del Private Equity in Italia - Questo tessuto rappresenta un contesto naturalmente affine alla strategia di Private Equity di KKR, fondata sulla partnership di lungo periodo con fondatori, famiglie e team manageriali. La presenza a Milano ci permetterà di essere partner ancora più vicini a queste realtà, supportandole concretamente nell'accelerazione della crescita e nel percorso di internazionalizzazione".

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