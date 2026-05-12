GMR riduce la valutazione IPO a 3,3 miliardi

(Teleborsa) - GMR Solutions
, società di servizi di ambulanza aerea e terrestre che annovera KKR
tra i suoi investitori, ha rivisto i termini della sua IPO
, in un segnale di maggiore cautela da parte del mercato.
La società, nota anche come Global Medical Response, punta ora a raccogliere circa 479 milioni di dollari, in calo rispetto all’obiettivo precedente fino a 798 milioni. Il prezzo dell’offerta è stato fissato a 15 dollari per azione, contro una forchetta iniziale compresa tra 22 e 25 dollari.
Sulla base della nuova valutazione, la capitalizzazione della società si attesta intorno a 3,3 miliardi di dollari, con l’operazione che riflette un approccio più conservativo degli investitori in una fase di mercato meno favorevole alle nuove quotazioni.
Nonostante il taglio della valutazione, il collocamento
resta supportato da importanti player finanziari, tra cui Ares Management Corporation e BlackRock, che parteciperanno anche a un’operazione parallela di private placement da 500 milioni di dollari.
GMR è uno dei principali operatori statunitensi nei servizi di emergenza, con oltre 5,5 milioni di pazienti assistiti ogni anno e una copertura che supera il 60% della popolazione americana.
Il gruppo ha registrato nel 2025 un utile netto
di 206,2 milioni di dollari su ricavi
pari a 5,74 miliardi, in un contesto di consolidamento del settore dopo anni di operazioni di acquisizione da parte di KKR.(Foto: David Vives / Pixabay)