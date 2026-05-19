KKR vende la quota in Kokusai Electric dopo il rally spinto dall’intelligenza artificiale

(Teleborsa) - KKR & Co.
ha deciso di cedere l’intera partecipazione del 10,6% detenuta in Kokusai Electric, circa due anni e mezzo dopo la maxi quotazione del produttore giapponese di apparecchiature per semiconduttori.
La società ha annunciato che le 24,7 milioni di azioni
saranno collocate tramite istituti finanziari, con Nomura Holdings Inc. incaricata di coordinare l’operazione.
In base alla capitalizzazione
di mercato attuale di Kokusai Electric, la vendita potrebbe valere circa 163 miliardi di yen, pari a circa 1 miliardo di dollari.
Il titolo della società ha beneficiato della forte domanda legata alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale, registrando un rialzo del 20% dall’inizio dell’anno e oltre il 250% rispetto al prezzo dell’IPO
del 2023, la più grande quotazione in Giappone degli ultimi cinque anni al momento del debutto.
KKR aveva acquisito il business nel 2018 attraverso un’offerta pubblica di acquisto su Hitachi Kokusai Electric, puntando sul rilancio del gruppo nel settore delle apparecchiature per semiconduttori.