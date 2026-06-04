Piazza Affari: risultato positivo per Campari

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel settore beverage , che guadagna bene, con una variazione del 2,98%.



Lo scenario su base settimanale di Campari rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della società famosa per il suo bitter alcolico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,434 Euro. Prima resistenza a 5,59. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```