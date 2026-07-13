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Piazza Affari: risultato positivo per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Moncler
Scambia in profit l'azienda nota per i piumini, che lievita del 2,24%.
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