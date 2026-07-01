Piazza Affari: movimento negativo per Campari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel settore beverage , che mostra un decremento del 2,02%.



L'andamento di Campari nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario della società famosa per il suo bitter alcolico si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 5,295 Euro. Prima resistenza a 5,409. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 5,251.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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