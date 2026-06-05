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Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 4,77%
Il Nasdaq-100 termina a 28.957,6 punti
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05 giugno 2026 - 22.03
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Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -4,77% e chiude la seduta a 28.957,6 punti.
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