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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,37%

Il Nasdaq-100 apre a 29.992,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dell'1,37%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dell'1,37%, a quota 29.992,37 in apertura.
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