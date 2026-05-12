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Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,86%

Il Nasdaq-100 apre a 29.067,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Nasdaq-100, in calo dello 0,86%
L'indice del listino high-tech USA segna un ribasso dello 0,86%, a quota 29.067,36 in apertura.
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