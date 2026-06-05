Milano 11:39
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Nasdaq 4-giu
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Dow Jones 4-giu
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Londra 11:39
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Francoforte 11:38
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Cambi: euro a 186,148 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,148 yen alle 11:30
Euro a 186,148 sullo yen alle 11:30.
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