Analisi Tecnica: EUR/YEN del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un +0,13%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 186,063. Rischio di discesa fino a 185,813 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 186,313.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)