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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
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05 giugno 2026 - 10.00
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, che continua la giornata sotto la parità a 1.644,53 punti.
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