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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In lieve calo l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che continua la giornata sotto la parità a 1.644,53 punti.
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