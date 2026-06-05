New York: calo per Cisco Systems

(Teleborsa) - Ribasso per Cisco , che presenta una flessione del 3,64%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' azienda produttrice di apparati di networking evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cisco rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Cisco Systems mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 127,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 123,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 131,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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