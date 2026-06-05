New York: in forte denaro Cooper Companies
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda di dispositivi medici che produce lenti a contatto, che tratta in rialzo del 6,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cooper Companies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cooper Companies rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Cooper Companies si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 67,3 USD. Supporto stimato a 64,74. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 69,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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