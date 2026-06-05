New York: nuovo spunto rialzista per DexCom
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DexCom evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DexCom rispetto all'indice.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 75,38 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 73,16. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 72,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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