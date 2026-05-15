Vola a New York DexCom
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di DexCom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,02 USD con area di resistenza individuata a quota 62,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 58,74.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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