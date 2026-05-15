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New York: preme sull'acceleratore DexCom
Migliori e peggiori
,
In breve
15 maggio 2026 - 16.10
Protagonista il
produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,04%.
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