New York: nuovo spunto rialzista per Mondelez International
(Teleborsa) - Bene il maggior produttore mondiale di cioccolato, con un rialzo del 2,51%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mondelez International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mondelez International rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Mondelez International. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Mondelez International evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 63,02 USD. Primo supporto a 61,58. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 60,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```