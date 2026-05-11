New York: risultato positivo per Honeywell International

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di apparecchiature industriali , che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Honeywell International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Honeywell International rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 220,4 USD, mentre i supporti sono stimati a 216,2. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 224,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```