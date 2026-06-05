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New York: andamento sostenuto per Mondelez International

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Mondelez International
Rialzo marcato per il maggior produttore mondiale di cioccolato, che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.
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