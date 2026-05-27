Wall Street contrastata: Dow Jones in leggero rialzo, in frazionale calo S&P-500 e Nasdaq

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,35%, mentre, al contrario, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.505 punti, sui livelli della vigilia.



Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,53%); pressoché invariato l' S&P 100 (-0,15%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,67%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,33%). Nel listino, i settori informatica (-0,96%), finanziario (-0,81%) e energia (-0,65%) sono tra i più venduti.



Al top tra i giganti di Wall Street, Procter & Gamble (+2,99%), Home Depot (+2,42%), Amazon (+2,26%) e IBM (+2,16%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su JP Morgan , che ottiene -3,23%.



Sotto pressione Nvidia , che accusa un calo dell'1,52%.



Sottotono Travelers Company che mostra una limatura dell'1,04%.



Deludente Chevron , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+12,54%), Atlassian (+4,69%), Booking Holdings (+3,42%) e DoorDash (+3,38%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zscaler , che prosegue le contrattazioni a -30,95%.



Sensibili perdite per PDD Holdings , in calo dell'11,47%.



In apnea Qualcomm , che arretra dell'8,17%.



Tonfo di Baker Hughes Company , che mostra una caduta del 5,63%.

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