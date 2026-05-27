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Wall Street contrastata: Dow Jones in leggero rialzo, in frazionale calo S&P-500 e Nasdaq

Commento, Finanza
Wall Street contrastata: Dow Jones in leggero rialzo, in frazionale calo S&P-500 e Nasdaq
(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,35%, mentre, al contrario, incolore l'S&P-500, che continua la seduta a 7.505 punti, sui livelli della vigilia.

Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,53%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,15%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari (+1,67%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,33%). Nel listino, i settori informatica (-0,96%), finanziario (-0,81%) e energia (-0,65%) sono tra i più venduti.

Al top tra i giganti di Wall Street, Procter & Gamble (+2,99%), Home Depot (+2,42%), Amazon (+2,26%) e IBM (+2,16%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su JP Morgan, che ottiene -3,23%.

Sotto pressione Nvidia, che accusa un calo dell'1,52%.

Sottotono Travelers Company che mostra una limatura dell'1,04%.

Deludente Chevron, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, AppLovin (+12,54%), Atlassian (+4,69%), Booking Holdings (+3,42%) e DoorDash (+3,38%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zscaler, che prosegue le contrattazioni a -30,95%.

Sensibili perdite per PDD Holdings, in calo dell'11,47%.

In apnea Qualcomm, che arretra dell'8,17%.

Tonfo di Baker Hughes Company, che mostra una caduta del 5,63%.
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