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New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson
Bene la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, con un rialzo del 2,21%.
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