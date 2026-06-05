New York: scambi negativi per Caterpillar

(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra , con un ribasso del 3,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Caterpillar mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 926,6 USD. Rischio di discesa fino a 902,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 950,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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