Parigi: positiva la giornata per Hermes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison di moda francese , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Hermes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.582,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.633. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.553.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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