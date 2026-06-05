Parigi: positiva la giornata per Hermes
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison di moda francese, che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Hermes è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Hermes suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.582,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 1.633. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.553.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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