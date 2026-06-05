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Parigi: scambi al rialzo per l'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per l'OREAL
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dei cosmetici, con una variazione percentuale del 2,08%.
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