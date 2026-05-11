Parigi: scambi negativi per l'OREAL
(Teleborsa) - Sottotono il colosso dei cosmetici, che passa di mano con un calo del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale dell'OREAL rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società di cosmesi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'OREAL evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 359,3 Euro. Primo supporto a 353,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 351,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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