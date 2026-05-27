Milano 11:09
50.068 +0,34%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 11:09
10.494 +0,03%
Francoforte 11:09
25.346 +0,64%

Parigi: scambi negativi per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Engie
Composto ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, in flessione del 2,33% sui valori precedenti.
Condividi
```