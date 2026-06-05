Perde Infineon sul mercato di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano in perdita del 5,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 81,68 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 80,07. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 83,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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