Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Aggressivo ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,77%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 88,31. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 94,12. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 86,38.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)