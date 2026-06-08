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Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,81%

L'indice del listino high-tech USA esordisce a 29.482,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo dell'1,81%
Ottima performance per il Nasdaq-100, che tratta in guadagno dell'1,81%, a quota 29.482,19 in apertura.
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