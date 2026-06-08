Francoforte: calo per Aroundtown

(Teleborsa) - Pressione su Aroundtown , che tratta con una perdita del 3,22%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Aroundtown mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,253 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,327. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,221.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```