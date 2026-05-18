Francoforte: rosso per Aroundtown

(Teleborsa) - Rosso per Aroundtown , che sta segnando un calo del 2,51%.



Lo scenario su base settimanale di Aroundtown rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Aroundtown mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,299 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,359. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,271.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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