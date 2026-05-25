Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aroundtown
(Teleborsa) - Scambia in profit Aroundtown, che lievita dell'1,92%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Aroundtown rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Aroundtown classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,623 Euro e primo supporto individuato a 2,581. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,665.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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