Nvidia, partnership pluriennale con la sudcoreana SK hynix

(Teleborsa) - NVIDIA , nell'ambito di una serie di accordi siglati con importanti aziende tech sudcoreane, ha annunciato una partnership pluriennale con SK hynix.



L'intesa - si legge in una nota - è finalizzare a promuovere le memorie di nuova generazione destinate alla creazione di infrastrutture globali per l'intelligenza artificiale e per accelerare la progettazione e la produzione di semiconduttori.



L'accordo si basa su anni di intensa collaborazione ingegneristica che ha permesso di realizzare alcune delle piattaforme di calcolo per l'intelligenza artificiale più avanzate al mondo.



Con la crescita globale delle "fabbriche di IA", questa partnership strategica consente alla fornitura di memorie di tenere il passo con la roadmap infrastrutturale di NVIDIA e con la continua espansione dell'infrastruttura IA in tutto il mondo.



SK hynix si diversificherà nei nuovi mercati creati da NVIDIA, che spaziano dalle infrastrutture IA all'IA personale e all'IA fisica, co-sviluppando memorie per i supercomputer IA NVIDIA Vera Rubin, le CPU NVIDIA Vera, i PC con NVIDIA RTX Spark e le piattaforme di calcolo robotico NVIDIA Jetson Thor.

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