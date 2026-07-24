Amkor Technology, accordo pluriennale con Nvidia da 1,5 miliardi di dollari per packaging e test di semiconduttori AI

(Teleborsa) - Amkor Technology e Nvidia hanno siglato una partnership pluriennale da 1,5 miliardi di dollari per lo sviluppo di nuove tecnologie relative al packaging e ai test dei semiconduttori destinati alle piattaforme di intelligenza artificiale e calcolo di prossima generazione.



Amkor ha già fornito a NVIDIA soluzioni di packaging di livello avanzato per un ampio portafoglio di prodotti, tra cui processori per data center, chipset di rete e sistemi di calcolo accelerato di nuova generazione ma l'espansione di questa collaborazione porterà sul mercato nuove tecnologie su larga scala, in risposta alla crescente domanda di infrastrutture per l'intelligenza artificiale.



"L'intelligenza artificiale sta guidando un cambiamento generazionale nella tecnologia, trasformando ogni settore e creando un'opportunità unica per rivitalizzare la produzione e le catene di approvvigionamento americane", ha affermato Debora Shoquist, executive vice president of operations di NVIDIA. "Le capacità globali di Amkor, unite al loro impegno nell'investimento negli Stati Uniti sono componenti fondamentali per la costruzione di infrastrutture di intelligenza artificiale resilienti e per l'accelerazione delle tecnologie di prossima generazione."



"Questa partnership strategica con NVIDIA sottolinea il ruolo centrale che il packaging avanzato svolge nel consentire il futuro dell'IA", ha affermato Kevin Engel, amministratore delegato di Amkor. "L'accordo con NVIDIA accelera la nostra roadmap a lungo termine e supporta la nostra capacità di fornire soluzioni complete chiavi in ??mano per packaging e test di livello avanzato, sfruttando la nostra presenza globale e ampliando il supporto alle infrastrutture dell'intelligenza artificiale."

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