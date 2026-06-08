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Piazza Affari: acquisti a mani basse su Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: acquisti a mani basse su Caltagirone SpA
Brilla la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che passa di mano con un aumento del 4,78%.
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