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Caltagirone SpA scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Caltagirone SpA scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
Ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, che tratta in perdita del 5,77% sui valori precedenti.
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